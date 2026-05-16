◇セ・リーグ中日8―0ヤクルト（2026年5月16日バンテリンドーム）大量援護をバックに、中日の先発・大野雄大は危なげのない投球。7回を2安打無失点に抑え、山野（ヤクルト）に並ぶリーグトップの5勝目を手にした。「味方がたくさん点を取ってくれて、スムーズに投げることができている。援護のおかげ」。初回に2点を先制してもらい、3回には4点追加で6―0。左腕は先頭打者を一度も出塁させず、得点圏に走者を背負った