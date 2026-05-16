◆体操ＮＨＫ杯第１日（１６日、東京体育館）世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会の女子２回目は、全日本の得点の半分を持ち越し、個人総合で争われ、４月の全日本個人総合選手権で５位だった杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は、１６３・０７９点で３位に入り、世界選手権、アジア大会の代表権をゲットした。杉原は２２年に