◇パ・リーグ楽天4―3ソフトバンク（2026年5月16日楽天モバイル最強パーク）ソフトバンクが今季初の4連敗で4位に転落した。貯金は最大6あったが、ついに借金1。5月は5勝8敗と乗り切れない。試合後、小久保監督は「目の前のことをやっていくしかないですね。大きな連勝は難しそうなので、勝てる試合をしっかり取っていくしかない。かみ合った時にグッといけるように信じてやっていく」と辛抱強く戦っていくことを掲げた