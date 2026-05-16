「NISAは暴落したら終わり」「投資は怖いから現金のままでいい」と考え、まとまった資金を銀行口座に置いたままにしている人は少なくありません。しかし、インフレが続く局面では、現金預金の額面は守られても、実質的な資産価値が目減りするリスクがあります。 本記事では、銀行預金として放置された1000万円が、2％のインフレが20年続いた場合に実質いくらまで目減りするのかを解説します。加えて、同じ1000万円を年3％で