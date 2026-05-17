映画『スマッシング・マシーン』で、ドウェイン・ジョンソンは総合格闘家マーク・ケアーを演じている。しかし本作が描くのは、単なる格闘技の栄光ではない。勝利の先にある孤独、敗北を認めることの難しさ、そして自分自身と和解していくまでの時間だ。 監督・脚本を務めたのは、ジョシュ・サフディとの共同監督作『グッド・タイム』（2017）『アンカット・ダイヤモンド』（2019）で、人間が追い込まれていく