メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知と岐阜で行われる世界ラリー選手権「ラリージャパン」を記念した「ぴよりん」の販売が始まりました。 販売されるのは、赤と黒、2種類の「ぴよりん」です。 今月28日から始まる「ラリージャパン」の開催を記念し、トヨタ自動車が展開するスポーツカーブランド「GAZOO Racing」のブランドカラーを身にまといました。 赤のぴよりんのババロアは