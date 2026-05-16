【モデルプレス＝2026/05/16】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】2児の母・イケメン俳優の39歳妻「お酒に合いそう」手料理公開◆竹内渉、手料理公開竹内は「鶏肉と茄子とピーマンの味噌炒め」とコメントを添え、たくさんの鶏肉・茄子・ピーマンが入った調理中のフライパンの写真を公開。続けて、「めんつゆにつけておいた長芋と梅肉とネギ」と記してあ