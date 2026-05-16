名曲のリバイバルの勢いもそのままに、今年結成25周年を迎えたORANGE RANGE。ライブを中心に活動してきたバンドは、そこにどのような視線を注いでいるのか。ORANGE RANGE沖縄出身の5人組バンド。ロックやヒップホップなど多彩なジャンルを横断する自由な音楽性と、観客を巻き込むライブパフォーマンスで支持を集める。「上海ハニー」「花」「イケナイ太陽」など数々のヒット曲で広く知られ、今年、結成25周年イヤーに突入。横浜BUN