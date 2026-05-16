スターバックス® チルドカップシリーズから、初夏にぴったりな新作「スターバックス® ストロベリークラッシュミルク」が2026年5月19日（火）より期間限定で登場♡全国のファミリーマートで発売されます。一粒ずつ丁寧に手摘みしたいちごの果肉・果汁を使用し、まるでいちごをそのまま頬張ったような贅沢感が楽しめるデザートドリンクです。甘酸っぱさとミルクのコクが重