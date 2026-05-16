巨人４−３ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝１６日）――巨人が逆転勝ちで５連勝。三回に大城、キャベッジの適時打で追いつき、七回に投ゴロの間に勝ち越し。高梨が２季ぶりの勝利。ＤｅＮＡは好機にあと１本が出ず。◇中日８−０ヤクルト（セ・リーグ＝１６日）――中日は引き分けを挟んだ連敗を４で止めた。村松が一回に先制三塁打、三回に２ラン、七回に適時二塁打を放った。大野は４連勝。ヤクルトは２安打に終わった。◇阪神３−