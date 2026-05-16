元巨人の江川卓氏（70）が、自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。高校野球でも今夏の甲子園から導入されるビデオ検証について私見を明かした。全日本大学野球連盟と日本高野連が「ビデオ検証に関する特別規則」を制定。高校野球では9イニングで1回、ビデオ検証を求めることができる。判定が変わった場合はカウントされず、2回目を求める権利が生まれる。2回とも成功しても3回目は認められない。延長戦に入れば新たに1