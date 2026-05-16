お笑いコンビＮＯＮＳＴＹＬＥの石田明と、アイドルグループＮＭＢ４８の安部若菜が１６日、大阪市の生國魂神社で行われた上方落語協会のファン感謝イベント「第３３回彦八まつり」の落語会に出演した。石田は、約２０分間の創作落語を披露。「たくさんの落語家さんや落語ファンのお客さんに囲まれて、本当にドキドキしました。以前彦八まつりに出た時より長い２０分という時間だったので、しっかりと作り込んで臨まなあかん