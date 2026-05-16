王毅外交部長は5月15日、メディアに向けて中米首脳会合の状況と達成した共通認識について紹介しました。王外交部長は、「訪問期間中、習近平国家主席はトランプ米大統領と中米関係、および世界の平和発展に関わる重大問題について率直な交流を行い、歴史的な会談となった。今回の会合は米国の大統領の9年ぶりの中国訪問で、両国首脳の良好な交流の勢いを引き継ぎ、さらに強固にするものだった。双方は9時間にわたって交流し、その