来年小学校に入学するお子さんのランドセル、購入額の相場はどのくらいでしょうか。株式会社インタースペース（東京都新宿区）が運営する子育て情報サイト「ママスタセレクト」のアンケートでは、「5万円以上10万円未満」が最も多く、次いで「5万円未満」が続きます。結果から、子どもの希望を尊重しつつ、価格や実用性を踏まえて判断する家庭が多い実態が読み取れました。【表】ランドセル購入の決め手となったのは？この調査は、