安心老後を送るためには、長く働くことが大事定年後も年金だけで生活できる人は少ないといわれています。安心して老後のためのお金を確保するには、長く働くことが一番の解決策です。そこで、70歳まで働く必要があるかどうか？ 簡単なチェックリストをご紹介します。5つのチェックリストのうち、1つでも当てはまる人は、70歳まで仕事を続けたほうがよいでしょう。 ◆【マンガ】元銀行員は見た！老後破綻・老後貧乏になる人の特徴チ