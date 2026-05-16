シーズン終盤戦、それもタイトルを争う重要な局面で、圧倒的なパフォーマンスを見せている。夏のマーケットに向けて、注目度が高まるのも不思議ではない。セルティックの前田大然は、この１か月でゴールを量産している。シーズンを通じて批判を浴びてきたが、日本代表の韋駄天FWの活躍により、チームは国内二冠への期待が増しているところだ。『Football Insider』は５月14日、「ファンは大きな不満を抱いていた。長期的な彼の