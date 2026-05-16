柏レイソルは５月16日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第17節で横浜F・マリノスと敵地の日産スタジアムで対戦し、１−０で勝利を収めた。チームを２連勝に導く決勝ゴールを挙げ、勝利の立役者となったのは汰木康也。42分、右サイドからの折り返しに左足で合わせてネットを揺らした。30歳のアタッカーは試合後のフラッシュインタビューで、「自分たちのやりたい内容ではなかったですけど、こういうゲームをしっかり勝ち