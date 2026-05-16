５月16日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第17節で、８位の横浜F・マリノスと９位の柏レイソルが日産スタジアムで対戦した。序盤は拮抗した展開が続いたなか、最初にチャンスを作ったのは横浜FM。30分、山根陸のクロスに谷村海那が合わせるも、相手GKに阻まれる。対する柏は、42分に先制点を奪取。原田亘のパスを受けた久保藤次郎が右サイドからクロスを供給。これに汰木康也が左足で合わせてゴールに流