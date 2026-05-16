◇男子ゴルフツアー関西オープン選手権第3日（2026年5月16日大阪府茨木CC＝6734ヤード、パー70）1打差の2位から出た池田勇太（40＝フリー）が3バーディー、4ボギーの71で回り、通算5アンダーで首位に浮上した。トップに立ったとはいえ、スコアを落としたことが許せない。池田は「流れをつかめなかった。4日間やれば、こういう日もある」とため息をついた。1番はフェアウエーからピン右に乗せて難なくバーディー。と