◇セ・リーグ巨人4―3DeNA（2026年5月16日東京ドーム）4番手で登板した巨人・高梨雄平投手が24年9月15日の中日戦（東京D）以来、608日ぶりとなる今季初勝利をマーク。「親も見に来ていたので、色々タイミングとかも含めて良かったなって感じですね」と喜んだ。中継ぎでの登板ながらプロ1年目の17年から24年までは毎年勝利を重ねてきた。しかし、昨年はそれが途切れた。「中継ぎに勝ち星とかあんまり意味ないって言ったら