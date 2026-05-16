総フォロワー700万人のMumeixxx（むめい）が15日、大阪・YogiboMETAVALLEYで「Level01:TheBeginning」にゲストとして出演した。ゲームクリエイターと一体となった新プロジェクトの第1弾ライブで、200人を魅了した。星歴20XX年のゲーム世界の危機を救うという壮大な物語を軸にしたライブ。ゲストとして呼び込まれたMumeixxxは、リーダーの藤田晴美が書き下ろした「SuperBrightestLight」を早速披露。藤田から「息