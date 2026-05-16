24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（29）が16日、インスタグラムを更新。自らつづったエッセーの見出しを公開した。ストーリーズを更新し、自身が執筆しているエッセーの見出しを公開。見出しは「『お金が尽きたら死ね、と国から言われてるよう…』高額医療費制度の限度額引き上げ他、渡邊渚さんが『日本政府の制度改悪』について思うこと」だった。ウェブエッセーのスクリーンショットを公開し「最新エッ