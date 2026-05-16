大相撲夏場所７日目（１６日、東京・両国国技館）、大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）が幕内王鵬（大嶽）に押し出され、５敗目を喫した。真っすぐ当たってきた王鵬の圧力に苦戦し、先に土俵を割った。今場所は横綱大の里（二所ノ関）、大関安青錦（安治川）、横綱豊昇龍（立浪）がケガにより休場中。優勝争いが期待された琴桜だったが、初日に幕内藤ノ川（伊勢ノ海）に屈して連敗発進。そして２勝２敗で迎えた５日目の幕内一山本（放