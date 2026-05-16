ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルに輝いた木村葵来（きら）が１６日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。分散開催となったため、選手村でも暇だったことを明かす一幕があった。今回は「ウィンターアスリートＳＰ」。「部屋にテレビもないんで暇でしようがなかった。ずっと寝てました」と男子混合団体銅メダルの小林陵侑がこぼす中、ＭＣの浜田雅功に「部屋で