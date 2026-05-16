◆春季高校野球北海道大会小樽地区予選▽３回戦北照１３―１寿都・岩内・蘭越＝５回コールド＝（１６日・エムデジ桜ケ丘）センバツ甲子園に出場した北照が１３―１の５回コールドで寿都・岩内・蘭越の連合チームを下し、代表決定戦進出を決めた。最速１３８キロ左腕の永山綜太郎（１年）が、公式戦初登板で３回１安打無失点と好投した。五輪メダリストを輩出した柔道一家譲りの強心臓で、１年生左腕が指揮官の期待に応えた