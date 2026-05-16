巨人・大勢投手（２６）が１６日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で１点リード８回に登板し、三者凡退、無失点とした。無事にホールドを記録し、前回登板の悔しさを晴らした。大勢は４―３の８回にマウンドに上がると、佐野から空振り三振を奪うなど三者凡退でつなぎ、守護神・マルティネスとともに勝利に貢献した。試合後は久々のお立ち台に立ち「ビックリですね、気まずかったです」と苦笑いを浮かべた。というのも、前回登板の