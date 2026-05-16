タレントの滝沢カレンが３４歳の誕生日を迎えたことを報告した。滝沢は１６日までに自身のインスタグラムを更新。「無事、２０２６年５月１３日に３４歳になりました」と報告し、「まだまだ地球年齢に比べたら呼吸ほどのはじっこのような年齢ですが、それでもわたしなりにとびっきりの３４年間を過ごせてきた気がしますどうも思わなかった日も、印象ない日も、早く明日になれと思った日も、終わらないでくれと思った日も、ま