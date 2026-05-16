◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▷第１７節福島０ー３札幌（１６日・とうスタ）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が、クラブ記録に並ぶ９０分間での７連勝を飾った。アウェーのＪ３福島戦は前半３４分、ＭＦ堀米悠斗（３１）の今季初得点で先制。後半１０分にＭＦ長谷川竜也（３２）、同１６分にはＭＦ荒野拓馬（３３）の３戦連続得点で加点し、３―０で勝利。２００７年５〜６月以来、１９年ぶりに連勝最長記録に