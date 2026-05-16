毎日の睡眠の質を左右するマットレス。自分に合ったものを選ぶことで、朝の目覚めや体の疲れ方にも大きく差が出る大切なアイテムです。とはいえ、コイルやウレタンなど種類もさまざまで、硬さや厚みも商品ごとに異なり、「どれを選べばいいの？」と迷ってしまうかたも多いのではないでしょうか。この記事では、快眠セラピスト・睡眠環境プランナーの三橋美穂さん監修のもと、マットレスの種類や選び方のポイントをわかりやすく解説