【モデルプレス＝2026/05/16】5月16日、横浜・Kアリーナで開催された令和ロマンの単独ライブ「RE:IWAROMAN」にて、くるまが初監督を務めた短編映画『BREAK SHOT』（2026年順次公開）がサプライズ上映され、観客を前に初公開された。【写真】令和ロマンくるまが監督務める作品◆くるま、漫才で培った感覚で次は映像表現へコメディアンとして活躍してきたくるまが、次は映像表現へ挑む。舞台上での漫才を通して磨いてきたのは、言葉