【モデルプレス＝2026/05/16】お笑いタレントのイモトアヤコが5月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの運動会弁当を公開した。【写真】「イッテQ」40歳タレント「豪華」おにぎりにウインナー…運動会弁当公開◆イモトアヤコ、運動会弁当公開イモトは「運動会 晴天」とコメントし、ラッブに包まれたたくさんのおにぎりやウインナー入りの卵焼き、キュウリ入りのちくわ、肉巻き、ブロッコリー、ウインナーなどが彩り良