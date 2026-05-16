ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めるＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭」が１５日放送された。ベテラン対ルーキーのチーム対抗で、年の差ヒット曲バトル。ベテラン組のメンバーとして、久宝留理子が番組初出演となった。浜田から「普段あんまこういう番組に出られないですよね？」と向けられた久宝は、「そうですね、めっちゃ緊張してます」と珍しいバラエティー出演に、率直な感想。「同郷の浜田さんのお誘いということもあって、兵