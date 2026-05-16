16日は全国的に高気圧に覆われて、西日本を中心に2026年最多の真夏日を観測しました。5月とは思えない暑さとなった各地の様子です。最高気温が28度を超えた埼玉・所沢市にある遊園地のプールでは、わんこが水遊びをしていました。この遊園地では、期間限定でわんこと一緒に楽しめるイベント「わんわん西武園ゆうえんち」が開かれていて、わんこも入れるプールが開放されました。さらにメリーゴーラウンドに乗っているのもわんこで