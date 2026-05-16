5月16日、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」セミファイナルGAME2が行われ、長崎ヴェルカと琉球ゴールデンキングスが2連勝でシリーズを突破。23日から横浜アリーナで行われるファイナル進出を決めた。 14時ティップオフのハピネスアリーナでは、ホームの長崎（第1シード）が102－93で千葉ジェッツ（第4シード）を下し、クォーターファ