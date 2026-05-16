『週刊少年ジャンプ』で連載されている人気マンガを原作とした実写映画『SAKAMOTO DAYS』が、4月29日より公開スタート。世間の反応は概ね好評のようで、公開9日間で興行収入16億円を突破するほどのヒットを記録している（※）。 参考：生見愛瑠、黒ミニスカートの私服スナップ披露夕景にとけ込むオールブラックの装いに とはいえ原作ファンの目線で気になるのは、やはりキャラクターの魅力やアク