【J1百年構想リーグ EAST第17節】(埼玉)浦和 0-0(PK9-10)FC東京観衆:43,064人主審:長峯滉希├首位追う2位・FC東京はPK戦で浦和撃破、勝ち点2奪取…W杯メンバー長友佑都は出場なし└FC東京守護神に異例の吉報…Jリーグの試合中に4大会連続W杯メンバー選出!