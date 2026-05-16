[5.16 J1百年構想EAST第17節 浦和 0-0(PK9-10) FC東京 埼玉]FC東京は16日、J1百年構想リーグ第17節で浦和レッズと対戦した。0-0で迎えたPK戦に10-9で勝利し、勝ち点2を獲得。勝ち点0に終わった場合は最終節を待たずにEAST首位の可能性が消滅するというなか、なんとか望みをつないだ。試合後、松橋力蔵監督は「本来、欲しかった勝ち点には一つ足りないゲームになったが、もちろん完璧とまではいかない中でも、目線を合わせて攻