[5.16 J1百年構想EAST第17節 浦和 0-0(PK9-10) FC東京 埼玉]J1百年構想リーグEASTは16日に第17節を行った。浦和レッズとFC東京の対戦は、0-0のPK戦の末に、FC東京が10-9で勝利した。浦和は田中達也暫定監督の就任から怒涛の4連勝。順位は5位まで上り詰めた。先発は3人変更。前節にスタメン入りしたMF早川隼平が引き続き先発に入った。2位・FC東京は残り2試合で首位・鹿島アントラーズと勝ち点4差。最終節となる次節の直接対決