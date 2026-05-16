J1百年構想リーグEASTは16日、第17節を行い、FC東京と浦和レッズが対戦した。2位のFC東京は0-0のままPK戦となり、両チームのベ“13人目”までもつれる熱戦の末に10-9で勝利。90分間負けで勝ち点0の場合、EAST首位浮上の可能性がなくなるという一戦でなんとか望みをつないだ。一方、この結果を受け、今節未消化ながらEAST首位を走る鹿島アントラーズとの勝ち点差は「4」。鹿島は17日の今節・千葉戦で「勝ち点2」(PK戦勝利)以上