【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節】(JITス)甲府 2-2(PK4-3)岐阜<得点者>[甲]オウンゴール(26分)、遠藤光(56分)[岐]福田晃斗(37分)、羽田健人(78分)<警告>[岐]文仁柱(90分)観衆:9,272人主審:木村博之