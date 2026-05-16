2026年5月16日午後2時半ごろ、余市町のシリパ岬付近の海岸で年齢不明の男性の遺体が見つかりました。警察によりますと、男性は海岸に打ち上げられた状態で発見され、頭部に激しい損傷があるということです。落下した際に損傷した可能性があるとみられます。男性が発見された場所から直線距離で約150mほどの尻場山の山頂付近ではきのう、登山をしていた道内在住の50代男性が行方不明になっていました。消防や海上保安庁などが男性の