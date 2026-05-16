プロ野球のファーム・リーグは16日、東、中、西地区と交流戦を合わせて計7試合が行われた。東地区のロッテは楽天戦（ロッテ浦和）に3―0で完封勝利。先発・石川柊が7回4安打無失点の好投で1勝目（4敗）を挙げた。石川慎が2回の3号ソロなど2安打2打点、ドラフト4位・桜井（昌平）が2安打1打点、育成選手・谷村と愛斗が2安打。楽天・大内は5回8安打5奪三振3失点で2敗目（2勝）。ドラフト7位・阪上（近大）が2安打。日本ハムは