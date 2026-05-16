元巨人の江川卓氏（70）が、自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。罰則化された危険スイングがNPBで目立つ理由を解説した。4月16日のヤクルト−DeNA戦で、打者の手から離れたバットが審判の側頭部を直撃し緊急手術を受ける重大事故が起きてしまった。NPBは打者がバットを途中で投げ出す「危険スイング」に対し、警告や退場処分の対象とすることを決定し、5月12日の1軍戦、2軍戦から適用を始めた。今回、不幸な事故につ