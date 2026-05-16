フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresentsTHE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。1回戦第1試合は、金属バット（小林圭輔、友保隼平）VSヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘）となった。トップバッターを務めた金属バットのネタに、SNS上では反響が寄せられている。【写真】人気声優も解説していた！金属バットが披露した鶏の部位ネタでは、小林が異常に「鶏の部位」に詳しいという構成で、ももの付け根であ