西武・隅田知一郎投手が16日、自身のSNSを更新。登板回避となったことへの思いや、現在の状態、今後に向けての意気込みなどについてもつづりました。当初、16日の日本ハム戦の予告先発として発表されていた隅田投手。しかし日本野球機構(NPB)から、「左肩違和感」のため急きょ佐藤爽投手へ変更となったことが発表されました。試合後、自身のＸ(旧Twitter)を更新した隅田投手。冒頭から「今日はチーム、佐藤爽選手、僕の登板を見に