◇セ・リーグ巨人4―3DeNA（2026年5月16日東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が9回を3者凡退で締めて12セーブ目を挙げた。試合後はお立ち台に立つと「昨日は球数増えて大変でしたけど、今日は抑えられて良かったです」と笑みを浮かべた。奮闘が続くブルペン陣のことを「家族」と表現するマルティネス。「チームメートといい関係を築くっていうのは大事だと思ってましたし、お互い助け合う関係っていうのは大