大相撲夏場所７日目（１６日、東京・両国国技館）、大関霧島（３０＝音羽山）が幕内大栄翔（追手風）を押し出して、無傷の７連勝となった。取組後の支度部屋で「しっかり当たって行こうと思って、それしかなかった。なかなか大栄翔のまわしは取れないし。まずは立ち合いが一番のポイント。体が動いてくれた」と充実した表情。「一番一番。次につながる相撲が取れた。それが一番ですね。毎日（体が）動いて、次の相撲の自信にな