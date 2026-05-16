◆パ・リーグ日本ハム５―４西武（１６日・エスコンフィールド）日本ハムは、フランミル・レイエス外野手の活躍で連敗を２でストップ。ソフトバンクに代わり、約１か月ぶりに３位に浮上した。レイエスは初回、２死一塁から先制の右翼線適時二塁打を放つと、３回には勝ち越しの右前適時打。同点の８回に放った左中間への７号ソロが決勝弾となった。新庄監督は「モーレムーチャスグラッシャス（レイエスどうもありがとう