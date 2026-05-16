メ～テレ（名古屋テレビ） 防災について楽しみながら学べるイベントが名古屋で開かれています。 ヒサヤオオドオリパークで始まったのは25のブースが出展する「もしもＦＥＳ名古屋」です。 突然起きる大地震など「もしも」の時に備え、体験しながら防災や減災について学ぶことができます。 ガラス片などから足を守る「新聞紙スリッパ」の作り方を学べるほか、ウルフィたちが気象についての3択クイズ