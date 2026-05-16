これは、私の友人・A子から聞いた話です。夫のことをわかっているつもりで、何もわかっていなかった--荷物ひとつが、そのことをそっと教えてくれた出来事でした。 「パパ、なんか届いてるよ」 それは何気ない土曜日の午後のこと。娘が宅配便の荷物を抱えて「パパになんか荷物が届いてる」とリビングに持ってきました。差出人の欄は、家族の誰も知らない個人名。住所は隣の市です。 夫はその日、外出中。 連絡すると「開